Chiusa la strada franata dove è morto Davide Rastelli. Oggi nuovi sopralluoghi

È stata chiusa al traffico via del Castellino, a Rapallo, la strada dove sabato mattina ha perso la vita in moto nei pressi della frana il diciannovenne Davide Rastelli. La decisione è stata presa dal Comune di Rapallo su indicazione dei vigili del fuoco, ed è stata disposta tra via al Rio Lanzio e il civico 96.

"La decisione è stata presa in via precauzionale a seguito di uno smottamento avvenuto nel bosco sovrastante la strada - spiega l'amministrazione -. Al momento il cedimento non ha interessato direttamente la carreggiata, ma si è ritenuto opportuno intervenire con tempestività per garantire la sicurezza".

Oggi i sopralluoghi, continuano le indagini. Disposta l'autopsia

Stamani saranno svolti i necessari sopralluoghi tecnici per verificare le condizioni del terreno e valutare eventuali ulteriori misure.

Il ragazzo, in sella alla sua moto, era quasi arrivato a destinazione quando, per cause ancora tutte da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra e battendo con violenza la testa. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo indagare sull’incidente. L’autopsia, disposta dal pubblico ministero, sarà eseguita nei prossimi e avrà il compito di stabilire con precisione l’ora del decesso e la causa esatta della morte, oltre a verificare eventuali lesioni compatibili con l’urto violento.

Gli accertamenti non si fermano lì

Ma gli accertamenti non si fermeranno al tavolo autoptico. Gli investigatori della polizia stradale di Chiavari, a cui sono state affidate le indagini, stanno ricostruendo metro per metro il tratto di strada teatro della tragedia. La carreggiata, infatti, era resa particolarmente insidiosa dalla pioggia caduta copiosamente nella notte e da un piccolo smottamento che aveva riversato detriti e fango sull’asfalto. Sarà quindi decisivo capire se proprio quello smottamento abbia avuto un ruolo determinante nella caduta fatale.

