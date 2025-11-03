Cronaca

Torna alla homepage

Ruba soldi alla figlia disabile e violenta la moglie, 68enne portato in carcere

L'uomo era stato inizialmente condannato inizialmente a 17 anni diventati poi sette in appello a Imperia
51 secondi di lettura
di Aurora Bottino

L'avrebbe strattonata, picchiata e schiaffeggiata mentre la costringeva ad avere rapporti sessuali.  Minacce e insulti continui mentre controllava chi frequentava e i soldi che guadagnava. Per questo è stato arrestato un uomo di 68 anni, condannato inizialmente a 17 anni diventati poi sette in appello a Imperia. 

L'uomo la violentava e la obbligava a consegnare la pensione d'invalidità della figlia

L'uomo è stato arrestato dalla polizia di Savona nella sua abitazione di Andora, dove la moglie subiva le continue angherie. L'ordine di carcerazione è stato emesso dall'Autorità Giudiziaria per il cumulo di pena per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed estorsione. Il 68enne costringeva la donna a consegnargli ogni mese la somma della pensione di accompagnamento della figlia, invalida al 100%. L'uomo, rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile in collaborazione con il Commissariato di Alassio è stato portato al carcere di Sanremo, dove dovrà scontare oltre sette anni di pena.

 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook 

 

ARTICOLI CORRELATI

banchi di scuola
Venerdì 13 Dicembre 2024

Condannato per violenza sessuale su studentessa 18enne, ex prof va in carcere

Per l'accusa avrebbe manipolato l'alunna, lui si difende: "Mi amava"

TAGS