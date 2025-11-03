Ruba soldi alla figlia disabile e violenta la moglie, 68enne portato in carcere

L'avrebbe strattonata, picchiata e schiaffeggiata mentre la costringeva ad avere rapporti sessuali. Minacce e insulti continui mentre controllava chi frequentava e i soldi che guadagnava. Per questo è stato arrestato un uomo di 68 anni, condannato inizialmente a 17 anni diventati poi sette in appello a Imperia.

L'uomo la violentava e la obbligava a consegnare la pensione d'invalidità della figlia

L'uomo è stato arrestato dalla polizia di Savona nella sua abitazione di Andora, dove la moglie subiva le continue angherie. L'ordine di carcerazione è stato emesso dall'Autorità Giudiziaria per il cumulo di pena per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed estorsione. Il 68enne costringeva la donna a consegnargli ogni mese la somma della pensione di accompagnamento della figlia, invalida al 100%. L'uomo, rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile in collaborazione con il Commissariato di Alassio è stato portato al carcere di Sanremo, dove dovrà scontare oltre sette anni di pena.

