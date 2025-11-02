A12, auto si ribalta tra Rapallo e Chiavari: quattro feriti, tre sono minori

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, tra Rapallo e Chiavari, in direzione di Livorno, un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata. Il bilancio è di quattro feriti: si tratta di una donna con i suoi tre figli minori. Per tutti ferite lievi. Sul posto l’intervento del personale sanitario.

La donna è stata portata all’ospedale San Martino di Genova, mentre uno dei figli, con la sospetta frattura a un braccio, è stato trasportato al Gaslini. Gli altri due minori sono stati accompagnati all’ospedale di Lavagna.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno avviato le indagini per stabilire le cause. Non risultano altri veicoli coinvolti. È possibile che l’asfalto bagnato abbia contribuito a causare l’incidente. Il traffico è rimasto bloccato temporaneamente per consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo coinvolto.

