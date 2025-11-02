Cronaca

Sub scomparso dopo immersione nella Haven: proseguono le ricerche con i robot

di a.p.

Continuano le ricerche del sub di 19 anni scomparso mercoledì scorso durante una immersione sul relitto della Haven al largo di Arenzano. I sommozzatori di Milano, dotati di robot ROV stanno scandagliando il fondale. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni in base alle condizioni meteo.

Ventinove anni, in vacanza in Italia. Chi è il sub scomparso alla Haven

Il sub si chiama Marc Florian Heib, tedesco, era in Italia insieme a un amico con cui era solito immergersi, sport che praticava da quando aveva otto anni e per cui aveva appositamente scelto Arenzano come destinazione della sua vacanza.

