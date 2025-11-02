Sub scomparso dopo immersione nella Haven: proseguono le ricerche con i robot

Continuano le ricerche del sub di 19 anni scomparso mercoledì scorso durante una immersione sul relitto della Haven al largo di Arenzano. I sommozzatori di Milano, dotati di robot ROV stanno scandagliando il fondale. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni in base alle condizioni meteo.

Il sub si chiama Marc Florian Heib, tedesco, era in Italia insieme a un amico con cui era solito immergersi, sport che praticava da quando aveva otto anni e per cui aveva appositamente scelto Arenzano come destinazione della sua vacanza.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook