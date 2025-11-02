Cronaca

Allerta gialla a Genova: ecco le misure di sicurezza da adottare

I volontari di Protezione Civile e la Polizia Locale monitorano i principali corsi d’acqua cittadini
1 minuto e 39 secondi di lettura
di a.d.
Le indicazioni del Centro operativo comunale
Il Centro Operativo Comunale (COC) in seguito alla dichiarazione di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico emessa dalla Regione Liguria ha attivato tutte le misure previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.L’allerta è in vigore dalle ore 9 alle ore 17,59 di domenica 2 novembre 2025 su tutto il territorio del Comune di Genova. Durante questo periodo, i cittadini sono tenuti a rispettare i comportamenti di autoprotezione per ridurre i rischi legati a possibili allagamenti, esondazioni e frane.Cosa fare all’emanazione dell’allerta
  • Proteggere i locali a rischio: chiudere con paratie o sacchi di sabbia porte di cantine, garage, seminterrati e locali al piano strada.
  • Spostare i veicoli: portare auto e moto in zone alte, lontane da aree soggette ad allagamenti.
  • Preparare l’essenziale: tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile e una torcia elettrica.
Cosa fare durante l’allerta
  • Informarsi continuamente: seguire gli aggiornamenti tramite radio, TV, siti ufficiali del Comune e della Protezione Civile.
  • Evitare le zone a rischio: non transitare in sottopassi, strade lungo gli argini dei torrenti, ponti, passerelle o aree depresse della città.
  • Non accedere a locali bassi: cantine, garage, seminterrati e piani strada sono off-limits fino alla fine dell’evento. In caso di necessità, salire ai piani superiori senza usare l’ascensore.
Misure operative
 
Per tutta la durata dell’allerta:
  • I volontari di Protezione Civile e la Polizia Locale monitorano i principali corsi d’acqua cittadini.
  • Chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti.
  • Vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.
Il COC rimane attivo per coordinare gli interventi. In caso di emergenza, contattare il 112 o il numero verde della Protezione Civile regionale 800 061 160.Il Comune invita la cittadinanza a non sottovalutare l’allerta gialla e a rispettare scrupolosamente le indicazioni: la prevenzione è la prima forma di sicurezza.

