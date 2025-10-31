Bimbo caduto da scuola, ecco la relazione del Ministero sull'edificio: gravi inadempienze sulla sorveglianza

Per gli ispettori dell'ufficio scolastico, inviati su indicazione del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, nella scuola di Voltri dove il 18 settembre è precipitato un bambino di sette anni "ci sono state inadempienze sulla sorveglianza". È quanto scritto dai tecnici nella relazione consegnata anche alla Procura di Genova. La pm Patrizia Petruzziello, anche in base alla relazione, nei prossimi giorni iscriverà sul registro i primi indagati.
Come sta il bambino
Al momento, infatti, l'inchiesta per abbandono di minore aggravato dalle lesioni gravissime. Il piccolo, studente del polo Res per bambini con esigenze educative speciali, sarebbe rimasto solo per 20 minuti, ha salito una rampa di scale ed è andato sul terrazzo del secondo piano per poi precipitare in strada. Le indagini puntano a capire come mai il piccolo sia sfuggito dal controllo di docenti e operatori socio assistenziali.
In quella sezione ci sono 13 alunni con esigenze speciali e ognuno è seguito da una persona. Quel giorno l'insegnante del bambino era assente ma in sede c'era comunque personale superiore al numero degli studenti.
