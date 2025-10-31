Chiudono due parcheggi a Brin, una corsia della "nuova" strada del Campasso diventa un posteggio

Si può definire una rarità quando la soluzione all'assenza di parcheggi che trovano gli automobilisti, invece di essere combattuta con multe e sanzioni, viene "legalizzata". L'arte dell'arrangiarsi, a volte, viene anche apprezzata. È quello che è successo al Campasso, all'ombra del nuovo ponte San Giorgio, dove la chiusura del parcheggio tra via della Pietra e via Bercilli (da 80 posti auto) è stata seguita a ruota dalla chiusura dal posteggio di via del Campasso. Un luogo di sosta da decine di posti auto nella nuova strada che passa nell'ex area ferroviaria, in prossimità dei civici 39 e 41 di via del Campasso e raggiunge la quota del piazzale ferroviario.

Nuovo asfalto per il parcheggio di via del Campasso aperto solo pochi mesi fa

Mentre quello di fronte alla stazione della metropolitana chiude perché è finita la concessione dell'area da parte di Rfi al Comune di Genova, quello di via del Campasso è tutta un'altra storia. Nuovo di zecca, aveva aperto i battenti solo in estate, dando sfogo a un'assenza di posti auto cronica tra Sampierdarena e Certosa. Rimarrà transennato per almeno 40 giorni, il tempo necessario al rifacimento dell'asfalto che in soli pochi mesi era diventato quasi impraticabile.

Ma torniamo alla soluzione trovata dagli automobilisti: chiusi i due parcheggi, qualcuno ha deciso di lasciare la macchina sulla corsia di via del Campasso che viaggia da Brin fino all'omonimo quartiere. Nel giro di poco, la fila di auto parcheggiate arrivava fino all'incrocio con via Silvio Spaventa.

Come è cambiata la viabilità tra il Campasso e Certosa

Un parcheggio "creativo" arrivato per necessità, contando che la metropolitana viene utilizzata da molti automuniti abituati a lasciare l'auto per poi raggiungere il centro città con i mezzi pubblici. Ecco che, dopo una settimana dalle due chiusure, in una giornata sono apparsi i cartelli gialli della modifica alla viabilità: la nuova via del Campasso è diventata a senso unico, permettendo solo il transito a chi arriva da Brin e viaggia verso Sampierdarena, mentre l'altra corsia è adibita a parcheggio. Per chi da Sampierdarena vuole arrivare alla stazione della metro rimane via della Pietra.

