Polizia, Teresa Canessa lascia Genova: sarà vicaria del questore a Imperia

Maria Teresa Canessa lascia Genova per raggiungere Imperia dove è stata promossa a vicaria del Questore. La dirigente, classe 1974, ha fatto una brillante carriera nella Polizia di Stato dove è entrata molto giovane riuscendo sempre a guadagnarsi stima e rispetto di colleghi e superiori.

Tra i suoi ruoli più significativi ci sono stati quelli di vicequestore aggiunto alla guida del commissariato di San Fruttuoso per tre anni, primo dirigente del commissariato di Cornigliano e, infine, dirigente delle Volanti della Questura di Genova. Negli ultimi tre anni ha comandato l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, coordinando reparti fondamentali come la Sala Operativa, gli artificieri, i cinofili ei tiratori scelti.

Canessa è conosciuta e apprezzata nell'ambiente per il suo continuo impegno sul campo e per la gestione di importanti servizi di ordine pubblico, tra cui manifestazioni complesse. Ha inoltre collaborato con la Squadra Mobile nelle indagini di rilievo, come quelle contro bande criminali e reti di sfruttamento della prostituzione. Tra le sue "battaglie" anche quella della lotta alla violenza sulle donne. Ora il suo nuovo incarico.

