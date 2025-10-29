Sversamento di olio sulla strada, raffica di incidenti alla Foce

Pomeriggio di super lavoro per la polizia locale di Genova per una raffica di incidenti stradali verificatisi nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 ottobre, nel quartiere della Foce.

Almeno una ventina di segnalazioni di sinistri stradali nel pomeriggio, una decina soltanto dalle 16 alle 17. Si tratta soprattutto di cadute autonome di persone alla guida di motocicli, che fortunatamente non hanno portato a feriti gravi.

La causa, segnalata alle forze dell'ordine, sarebbe la presenza di una sostanza oleosa dispersa sull'asfalto di diverse strade del quartiere, da un mezzo di trasporto ancora non identificato. Le zone interessate sono quelle di Corso Italia, via Brigate Partigiane, corso Torino, via Invrea e altre vie limitrofe.

Viabilità che era stata già compromessa dalla pioggia che dalle 17 ha cominciato a cadere sulla città, rallentando il traffico tra centro e Foce.