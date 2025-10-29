Attacco all'ex Ilva, oltre alle molotov anche due razzi: erano pronti a esplodere

Proseguono le indagini sulla scatola ritrovata due notti fa davanti ai cancelli dell'ex Ilva di Cornigliano: un ordigno rudimentale ma potenzialmente letale contenente due bottiglie molotov e due razzi da segnalazione modificati per esplodere. I dispositivi, pronti per essere riempiti di materiale infiammabile e accesi, sono stati sequestrati.

"Paragonabili a due bombe a mano"

Secondo fonti accreditate, se completati, i due razzi avrebbero avuto una potenza "paragonabile a bombe a mano", con l'evidente intento di causare gravi danni e ferimenti. La scatola è stata rinvenuta intorno alle 22 da una pattuglia di vigilanza privata, abbandonata a pochi metri dall'ingresso principale dello stabilimento. All'interno: due molotov già pronte – bottiglie di vetro con stracci come innesco ma svuotate di benzina forse evaporata – e due razzi da segnalazione nautica, comunemente usati in mare per emergenze. Ma questi ultimi erano stati pesantemente manomessi: la cartuccia originale era stata svuotata e sostituita con una carica esplosiva artigianale, sulla quale era stata incisa la scritta "ACAB"

No forno o anarchici?