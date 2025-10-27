Ferrari 'Purosangue' sequestrata nel porto di Genova: valore di 700mila euro

Una Ferrari 'Purosangue' dal valore di 700mila euro è stata sequestrata nel porto di Genova dalla Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, intervenute nelle attività di contrasto al contrabbando.

La fuoriserie, con targa emiratina, era arrivata al Terminal Colombo di Genova dopo aver viaggiato via mare dal porto di Tunisi: alla guida un cittadino francese.

Lo sbarco della Ferrari non è passato inosservato

L'autovettura è risultata sospetta non solo perché risulta inusuale il transito di "supercar" provenienti da un Paese a tassazione limitata - come gli Emirati Arabi Uniti - ma anche perché alla guida c'era un soggetto di diversa nazionalità. Per questo motivo, sulla fuoriserie sono scattati gli accertamenti doganali.

I finanzieri hanno così scoperto che l'uomo stava cercando di introdurre la Ferrari in Unione Europea senza aver effettuato il pagamento di Iva e dei relativi dazi, per un importo complessivo pari a circa 170mila euro. Il conducente è stato denunciato a piede libero per il reato di contrabbando aggravato.