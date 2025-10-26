Frana un muro sull'Aurelia, strada a senso alternato a Zoagli

Risveglio a "senso unico alternato" per la via Aurelia poco dopo Zoagli a causa di una frana, avvenuta intorno alle 4 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova e di Rapallo, i tecnici di Anas e i carabinieri.

La strada è stata riaperta a senso unico alternato

A franare è stato la parete di un privato in corrispondenza del tratto immediatamente a valle del nuovo muro di sostegno di via dei Mulini. I massi precipitati sulla carreggiata e la parete sono stati messi in sicurezza nella notte e la strada è stata riaperta a senso unico alternato. Questa mattina è sul posto personale Anas per il controllo del traffico e l'installazione del semaforo di regolazione del senso unico alternato in attesa dell'inserimento delle protezioni temporanee del versante.

Possibili tempi lunghi per il ripristino

Per il ripristino ci potrebbe volere del tempo. A fare la notizia è il sindaco di Zoagli, sui suoi canali social: "Purtroppo, trattandosi di proprietà di soggetto privato che ha già dimostrato scarsa collaborazione, non mi aspetto tempi brevi di ripristino".

