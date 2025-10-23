Blitz anti-alcol della polizia locale, cinque multe tra Certosa e Rivarolo

Immagine d'archivio

Nuovo intervento della polizia locale di Genova nell’ambito dei servizi anti degrado nelle periferie cittadine. Nel pomeriggio del 21 le pattuglie hanno presidiato i quartieri Certosa e Rivarolo, con un'azione mirata a prevenire fenomeni d'insicurezza e comportamenti contrari al decoro urbano.

Nella prima fase dell’operazione sono state elevate cinque sanzioni per violazione dell’Ordinanza sindacale che vieta il consumo di bevande alcoliche su suolo pubblico. L’attività, a carattere prevalentemente preventivo, ha assicurato una presenza costante e visibile nelle aree più sensibili della città.

Spaccio di sostanze stupefacenti

Successivamente, gli agenti hanno concentrato i controlli nei giardini pubblici di via Carnia, segnalati dai residenti come punto di ritrovo di gruppi che disturbavano e facevano uso di sostanze stupefacenti. Intorno alle 19 l’intervento coordinato delle pattuglie ha permesso di identificare una decina di persone che si stavano allontanando alla vista degli operatori.

Armi da taglio in tasca

Dagli accertamenti è emerso che un soggetto è stato trovato in possesso di una modica quantità di droga destinata all’uso personale, mentre un secondo individuo è stato sorpreso con un’arma da taglio impropria, senza giustificato motivo. Entrambi i materiali sono stati sequestrati, con le successive procedure di polizia giudiziaria previste dalla legge.

Contrasto alle situzioni di degrado

Il servizio rientra nel programma quotidiano di controllo del territorio promosso dalla polizia locale, con l’obiettivo di contrastare situazioni di degrado e rafforzare la sicurezza percepita nei quartieri periferici della città.