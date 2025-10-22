Cronaca

Ponte Morandi: a dicembre la parola alle difese

Oggi ultima udienza dedicata alle parti civili
di a.d.
Il crollo del ponte Morandill crollo del ponte Morandi 14 agosto 2018, 43 vittime

 

Ultima udienza dedicata alle parti civili nel processo per il crollo del ponte Morandi. Si riprenderà il 9 dicembre con le arringhe dei difensori dei 57 imputati. Discussioni che potrebbero andare avanti fino a marzo. Prima della calendarizzazione delle prossime udienze, hanno preso la parola gli avvocati della Cgil, Csil, di alcuni rappresentanti del Comitato Zona arancione e dipendenti di Amiu.

Discussioni per aree tematiche

I difensori degli imputati hanno proposto al collegio giudicante di iniziare a parlare per aree tematiche e in base alla richiesta di pena fatta dai pm Walter Cotugno e Marco Airoldi: si andrà da quelli per cui sono state chieste condanne più basse per concludere con l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. Non è escluso che le udienze, fissate in tre a settimana, possano diventare quattro ma solo per un paio di volte. Dal 9 al 17 dicembre verranno discusse le prime 15 posizioni. 
 
