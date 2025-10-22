Prende a pugni il vigilante del supermercato che ha appena rapinato: arrestato 22enne

È stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì dai carabinieri il giovane che ha rapinato, nel giro di qualche giorno, una panetteria e un supermercato del centro di Albenga.

Il giovane aveva rubato del cibo e per scappare aveva preso a pugni il vigilante

Il ragazzo, di 22 anni, è stato riconosciuto grazie alle testimonianze e alle immagini della videosorveglianza dopo che, nella tarda serata di lunedì, è entrato nel centro commerciale “Penny Market” di viale Martiri della Libertà e, dopo essersi appropriato di alcuni generi alimentari, al fine di garantirsi la fuga, ha aggredito con spintoni e pugni il vigilante del negozio, un cittadino maliano di 31 anni, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni di prognosi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno trovato e fermato poco dopo lungo la via.

Dai controlli è emerso che l'uomo aveva già rapinato una panetteria

Dai controlli è emerso che solo il 17 ottobre il malvivente era già stato denunciato in stato di libertà per essersi reso responsabile di un’altra rapina ai danni di una panetteria del centro cittadino ingauno, dove aveva minacciato uno dei dipendenti del negozio, facendosi consegnare la somma di 30 euro.

Rintracciato poco dopo sempre da una pattuglia della Sezione Radiomobile carabinieri di Albenga, era stato accompagnato in caserma dove aveva anche opposto resistenza ai militari.

