Auto invade pista ciclabile, 25enne in bici cade rovinosamente

Un incidente stradale si è registrato nel pomeriggio di oggi, martedì 21 ottobre, in corso Sardegna, dove un'auto ha invaso la pista ciclabile causando la rovinosa caduta di un ciclista di 25 anni
La dinamica
Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell'auto, con una manovra improvvisa, ha occupato la corsia riservata alle biciclette, provocando la perdita di controllo del giovane a bordo di una bici elettrica. Il ciclista, caduto violentemente a terra, ha riportato un trauma cranico, ferite all’addome e a un gomito
I soccorsi
Soccorso immediatamente da un’ambulanza del servizio 827, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino, dove è attualmente sotto osservazione. Illeso, invece, il conducente dell’auto, le cui generalità non sono state rese note.Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso, al fine di ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.
