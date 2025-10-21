Autobus frena all’improvviso, 10 feriti tra i passeggeri: soccorsa donna in gravidanza

Panico a bordo di un autobus della linea 18 questa mattina, poco prima delle 13, in via Torti, nel quartiere di San Fruttuoso, all’altezza di via Paggi. Una brusca frenata ha causato urla e lamenti tra i passeggeri, con un bilancio di dieci feriti, tra cui una donna incinta

I soccorsi in via Torti

Immediata la risposta dei soccorsi: il 118 ha inviato sul posto diverse ambulanze e un’auto medica per prestare le prime cure. La Squadra Emergenze Odv ha mobilitato tutte le risorse disponibili per gestire l’emergenza. Tra i feriti, una donna in gravidanza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Galliera per accertamenti. Un anziano, lamentando forti dolori a spalle e collo, è stato anch’esso condotto in pronto soccorso. Gli altri passeggeri coinvolti, secondo le prime informazioni, non avrebbero riportato ferite gravi, ma le loro condizioni sono ancora in fase di valutazione.

La dinamica dell'incidente stradale

La dinamica dell’incidente rimane al momento poco chiara. La polizia locale sta ricostruendo l'esatta sequenza dei fatti e individuare le cause della frenata improvvisa.