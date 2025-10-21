Sequestra e stupra una giovane conosciuta su internet: inseguito e arrestato

È stato fermato dai carabinieri un uomo accusato di aver sequestrato e violentato una ragazza di 25 anni. I militari della compagnia di Sestri Levante, in collaborazione con i militari di Sestri Levante, Moneglia e Carasco, hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria il 35enne, marocchino e irregolare sul territorio.

L'uomo si è presentato davanti al posto di lavoro della ragazza

Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe conosciuto e acquisito informazioni sul conto della giovane a partire da un annuncio di lavoro pubblicato su un social network. Dopo aver provato ad avvicinarla con avance telefoniche, ieri mattina si sarebbe infine presentato sul luogo di lavoro della ragazza costringendola con la forza a salire all'interno della propria auto. La vittima è stata condotta nell'abitazione del 35enne dove è stata abusata.

La giovane è stata vista dai carabinieri

Riportata in strada, in condizione di estrema fragilità, è stata notata dai carabinieri che hanno allertato subito i medici e dato il via alle ricerche per l'identificazione del colpevole. L'uomo è stato trovato poco dopo mentre stava tentando di allontanarsi a bordo della propria auto. Accertato il pericolo di fuga, è stato così dichiarato in stato di fermo e tradotto presso il carcere di Pontedecimo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

