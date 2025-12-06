Ex-Ilva, scontri alla Prefettura: aperta indagine per violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento

La Procura di Genova aprirà a breve un fascicolo per minaccia e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento in seguito agli scontri di giovedì mattina tra operai ex Ilva e forze dell’ordine davanti alla Prefettura di via Roma. Al centro della protesta la paura per la possibile chiusura di una linea produttiva cruciale nello stabilimento di Cornigliano, che metterebbe a rischio centinaia di posti di lavoro. Dopo le parziali rassicurazioni arrivate ieri dal governo e in attesa di nuovi tavoli sindacali, le agitazioni sono al momento sospese. La Digos ha depositato ieri a Palazzo di Giustizia una prima

informativa che ricostruisce minuto per minuto la dinamica degli incidenti.

Il lavoratore rimasto ferito



Secondo gli investigatori, un gruppo di manifestanti ha dato fuoco a pneumatici, lanciandoli poi contro le grate di protezione – le stesse "alari" usate durante il G8 del 2001 – e ha utilizzato un muletto per agganciare un cavo d’acciaio e divellere parte della barriera. Solo l’intervento con lacrimogeni della polizia ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Il cavo d’acciaio è stato sequestrato. Sull'operaio rimasto ferito durante gli scontri, la versione della Digos è netta: il lavoratore sarebbe stato colpito di rimbalzo dal bossolo di un lacrimogeno calciato da un altro manifestante, non direttamente dalle forze dell’ordine. Al momento la denuncia della Questura è contro ignoti. Non ci sono nomi di responsabili individuati, ma le identificazioni – anche tramite i filmati delle telecamere – potrebbero arrivare già nelle prossime settimane. Non risultano invece, per ora, denunce o segnalazioni relative ai presidi stradali di Cornigliano e al blocco dell’autostrada di martedì.

Il caso Uilm-Fiom