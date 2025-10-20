Rissa dopo la discoteca: 6 arresti per botte con catene e bastoni, bus bloccato da ubriaco

Prima la rissa sul bus poi a piedi

La chiamata è arrivata alle 8.30 di ieri: lite furiosa a bordo di un autobus in via Pacinotti. L'autista, per sicurezza, interrompe la corsa per 30 minuti. Gli agenti delle volanti intervengono e fermano un 25enne dominicano, visibilmente ubriaco. L'uomo, molesto con passeggeri ignoti, viene denunciato per interruzione di pubblico servizio, sanzionato per ubriachezza manifesta e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale dopo insulti agli operatori

Da Campi alla strada: la notte brava finisce in violenza



La scintilla scocca nelle prime ore del mattino, dopo una serata in discoteca a Campi. I sei giovani – quattro uomini (32enne spagnolo, 22enne genovese, 22enne francese, 20enne dominicano) e due donne (26enne ecuadoriana, 19enne genovese) – salgono sul bus in via Degola. Il 25enne crea caos, costringendo alla sosta. Scendono tutti e proseguono a piedi: improvvisamente, le due ragazze si aggrediscono per futili motivi, trascinando gli altri nel vortice.

Rissa in via Bombrini: catene, bastoni e un palo da parcheggio



Poco dopo, nuova segnalazione in via Bombrini. Volanti e motociclette Nibbio accorrono: i sei sono ancora avvinghiati in una rissa selvaggia. Nel tentativo di dividere le ragazze, gli uomini si colpiscono con tutto ciò che capita: bastone di plastica, catena di metallo, catena di bicicletta e persino un palo per delimitare parcheggi. Gli agenti separano i contendenti, sequestrano gli oggetti e li portano in Questura per identificazione. Perquisizione shock: coltello a serramanico nei pantaloni In Questura, durante i controlli, il 22enne genovese nasconde un coltello a serramanico nei pantaloni. Deferito per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere, si aggiunge al capo di rissa aggravata per tutti. La ricostruzione conferma: una serata di eccessi degenerata in violenza urbana

Direttissima e convalida: obblighi per due, innocenti fino a sentenza

Tutti gli arresti sono stati convalidati dal giudice per due giovani disposti agli obblighi di firma giornaliera alla polizia giudiziaria.