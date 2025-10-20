Investito dal bus: autista indagato per omicidio stradale, domani l'autopsia su Silvio Raimondi

La vittima Silvio Raimondi, aveva 62 anni

L'autopsia sul corpo di Silvio Raimondi, 62 anni, si terrà domani e sarà svolta dal medico legale Francesca Fossati. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era stato trasportato dal 118 dopo essere caduto mentre cercava di salire su un autobus della linea 1 o di attirare l'attenzione dell'autista. Intanto, la Procura ha iscritto - per prassi - nel registro degli indagati l'autista del mezzo.

Il giallo della dinamica: urto col bus o colpo fatale a terra?

Il nodo cruciale dell'inchiesta ruota attorno alla causa precisa della morte. I periti della Locale hanno escluso, dai primi rilievi, un "investimento" vero e proprio: il bus non ha travolto Raimondi, ma si è mosso mentre l'uomo era ancora vicino alla fermata. Tuttavia, resta da verificare se un urto laterale con una parte del mezzo – come lo specchietto o la portiera – abbia contribuito alla caduta, o se il decesso sia dovuto esclusivamente al trauma cranico sull'asfalto. In assenza di video chiari o testimonianze dirette, l'esame autoptico diventa l'elemento decisivo. La famiglia di Raimondi, stretta nel lutto, attende risposte per chiudere un capitolo di sofferenza: l'artigiano, descritto dai vicini come un uomo gentile e lavoratore instancabile.

La ricostruzione dell'incidente

La ricostruzione preliminare punta su un infortunio accidentale: il bus si allontana, Raimondi inciampa o scivola mentre cerca di raggiungere la porta, e il trauma alla testa - non un urto diretto con il veicolo - potrebbe essere la causa del decesso. Ma è un'ipotesi fragile, priva di conferme solide. "Serve chiarezza", sottolineano gli investigatori, che setacciano i filmati di videosorveglianza della zona e lanciano un appello ai testimoni: passeggeri sul bus o pedoni nelle vicinanze potrebbero aver visto se l'uomo ha gridato per fermare il mezzo o se c'è stato un contatto con il veicolo.



