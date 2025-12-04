Compro oro, colpo della Finanza a Genova: sequestro da 2,5 milioni al “re dell’evasione”

Dietro la vetrina anonima di un Compro Oro, con la bilancia elettronica sempre in bella vista e la scritta "Pagamenti in contanti immediati", si nascondeva uno dei riciclatori più eleganti della città. Per la Guardia di Finanza era "il dottore": auto di lusso, parlata calma, mai una parola fuori posto. Ieri mattina i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, sezione Riciclaggio, hanno bussato alle 6 in punto. Non per comprare un bracciale, ma per portare via tutto.

Cosa è finito sotto sequestro

Il sequestro ha a oggetto immobili, beni mobili (rapporti finanziari, contanti, orologi di lusso, gioielli e lingotti d’oro), moto e autovetture. Il proposto rientra nella categoria dei soggetti connotati da pericolosità sociale "generica" (c.d. “evasore fiscale socialmente pericoloso”), come previsto dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione in quanto – per condotta e tenore di vita – ha vissuto/vive abitualmente con i proventi di attività delittuose finalizzate all’evasione fiscale.

Quarant’anni di ricchezza nascosta

Il provvedimento di sequestro, adottato nei confronti del capo e organizzatore del sodalizio, è stato emesso sulla base di articolate investigazioni economico-patrimoniali coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova condotte, anche attraverso un Ordine Europeo di Indagine in Francia e rogatorie internazionali nel Principato di Monaco, su oltre 40 anni di operatività del nucleo familiare che hanno consentito di ricostruire il notevole patrimonio mobiliare e immobiliare detenuto in Italia e all’estero, evidenziando una netta sproporzione fra l’ingente valore dei beni nella disponibilità e i redditi, pressoché inesistenti, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi.

Il prequel: già 2,9 milioni sequestrati a gennaio

Il provvedimento è stato disposto in attesa del contraddittorio che avrà luogo dinanzi al Tribunale di Genova – Sezione per le Misure di Prevenzione, nel procedimento di prevenzione volto alla verifica della sussistenza dei presupposti per la confisca dei beni, che è ancora in corso. L’attività fa seguito all’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di n. 4 soggetti, nonché al sequestro preventivo di denaro contante, preziosi, beni mobili di vario genere, immobili, conti correnti e quote societarie, per un valore complessivo di 2,9 milioni di euro, occorsi a gennaio 2025. I provvedimenti sono stati emessi sulla scorta degli elementi probatori a oggi acquisiti, pertanto, in attesa della definitività del giudizio, è fatta salva la presunzione di innocenza.