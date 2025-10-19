Meteo in Liguria, inizio settimana con la pioggia: le previsioni

LUNEDI': un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale e Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; su Riviera di levante e sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2750 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

MARTEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulla Riviera centrale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata; su Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3000 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

MERCOLEDI': una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; su Riviera centrale e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulla Riviera di levante giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3300 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

LA WEBCA.M PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI

IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook