La fiaccolata silenziosa in memoria di Lara, 16 anni, morta in un incidente stradale

Oltre duecento persone si sono radunate, in serata, a Vallecrosia, per una fiaccolata in memoria di Lara Lorenzini, 16 anni, la studentessa del Montale di Bordighera, morta domenica 12 ottobre in un incidente in moto sulla strada provinciale della val Nervia, all'altezza di Isolabona.

Il tragico incidente: a bordo della moto anche la sorellina di Lara

La giovane viaggiava con una dodicenne seduta sul sellino posteriore, che ha riportato ferite lievi, quando si è schiantata contro un'auto per motivi ancora in fase di accertamento da parte della magistratura, che ha indagato due persone: l'automobilista per omicidio stradale e il proprietario del muro di cinta della strada per omicidio colposo, dal quale spuntava un tondino in ferro che ha trafitto la ragazza e potrebbe averne determinato la morte.

Un lungo corteo fino alla panetteria del padre di Lara

Amici, studenti e conoscenti della giovane, ma anche della sua famiglia, sono partiti da Maria Ausiliatrice, verso le 18, per proseguire in corteo verso via Don Bosco fino alla panetteria del padre. Laggiù si è tenuto un momento di preghiera e di raccoglimento, anche alla presenza del sindaco Fabio Perri e del parroco di Don Bosco. Martedì prossimo, alle 15, saranno celebrati i suoi funerali a Maria Ausiliatrice, sempre a Vallecrosia.

