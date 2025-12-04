Ultime notizie
- Ex-Ilva, l'occupazione della stazione Brignole. Stop ai treni
- Ex-Ilva, l'assalto dei manifestanti alle grate sotto la Prefettura
- Anche la Coppa Italia lo sentenzia: Genoa, ti servirà un mercato super
- Corteo ex Ilva, sindaca Salis a confronto con i lavoratori. Poi non parla con Primocanale
- Ex-Ilva, Cavo (Confcommercio): "Preoccupati per impatto su commercio, al governo dico: fate presto"
- Auto contro moto all'incrocio in corso Torino, giovane al pronto soccorso
IL COMMENTO
Niente presepe a Tursi. Non c'era posto per loro, neanche a Genova?
Ex Ilva, azienda senza futuro: così vince la cattiva politica