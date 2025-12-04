Ex Ilva, opposizioni in Regione: "Sospendiamo consiglio se non arrivano risposte"

La sede del consiglio regionale della Liguria

I partiti di opposizione in Regione Liguria hanno deciso di accogliere la richiesta dei lavoratori ex Ilva, che hanno chiesto di sospendere i lavori nell'aula Sandro Pertini. La richiesta non solo al consiglio regionale ma anche al consiglio comunale, di bloccare tutti i lavori nelle sedi delle istituzioni, da palazzo Tursi a piazza De Ferrari.

La nota della minoranza in Regione

"Accogliamo la richiesta dei sindacati di sospendere il consiglio regionale fin quando non ci saranno risposte concrete da parte del governo - si legge nella nota dei gruppi Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Lista Orlando Presidente e Movimento Cinque Stelle -. Siamo vicini e dalla parte dei lavoratori che rivendicano solo il loro diritto al lavoro. Il governo continua a fare spallucce e ancora ieri al Question time alla Camera non ha presentato nessuna soluzione e non ha dato risposte chiare. Le istituzioni tutte devono essere al fianco dei lavoratori e agire affinché la situazione di ex Ilva venga risolta. Basta tergiversare".