Carcere della Spezia, detenuto cerca di sgozzare un altro recluso con un pezzo di neon

Pochi giorni fa aveva aggredito due poliziotti
di Dario Vassallo

Un detenuto nel carcere della Spezia ha tentato di sgozzare con un pezzo di neon un altro recluso, addetto alla somministrazione della spesa, che giunto nei pressi della cella è stato colpito alla gola. L'intervento della polizia penitenziaria è stato decisivo per salvarlo: la vittima è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dove i sanitari hanno appurato che la carotide non è stata recisa soltanto per pochi centimetri.

Uilpa: "Indispensabile riportare sicurezza nel carcere della Spezia"

"L'aggressore - spiega il segretario regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria Fabio Fabani - è lo stesso detenuto violento proveniente dal carcere genovese di Marassi che solo pochi giorni fa aveva aggredito due poliziotti. È assolutamente indispensabile e urgente riportare in sicurezza l'istituto penitenziario della Spezia, non c'è più tempo da perdere, la gestione attuale risulta pressoché approssimativa. L'arrivo di detenuti pericolosi, l'implementazione della popolazione detenuta a seguito della riapertura dei reparti ristrutturati, il superaffollamento (190 detenuti) non devono essere un alibi. Chiediamo maggiore rigore e immediate sanzioni per quei detenuti violenti. Alla Spezia occorrono interventi rapidi e mirati, prima che sia troppo tardi".

 

