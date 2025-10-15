Cronaca

Torna alla homepage

Frontale auto-camion all'uscita del casello di Ronco Scrivia, un ferito grave

Trasportato in codice rosso con l'elicottero Drago al San Martino
38 secondi di lettura
di Tiziana Oberti

Incidente dopo le 12.30 subito dopo l'uscita del casello di Ronco Scrivia. Si tratta di un frontale tra un'auto e un camion della raccolta dei rifiuti. 

Secondo una primissima ricostruzione l'auto sembra non aver rispettato lo stop e l'impatto con il mezzo dell'Amiu è stato inevitabile.

Alla guida dell'auto un giovane di 20 anni che è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero Drago al pronto soccorso del Policlinico San Martino di Genova con diversi traumi.

L'autista del camion dei rifiuti e il giovane passeggero dell'auto non sono gravi e sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

L'incidente di via Bologna
Martedì 14 Ottobre 2025

Spaventoso incidente stradale in via Bologna, donna schiacciata da auto contro saracinesca

Colpita e schiacciata da un'auto contro una saracinesa: è rimasta gravemente ferita una donna che stava portando a spasso il suo cane in via Bologna. L’incidente si è verificato oggi, martedì 14 ottobre. Le cause dello schianto sono al vaglio della polizia locale che sta procedendo con le indagini.
Martedì 14 Ottobre 2025

Incidente stradale, moto investe pedone in corso Sardegna: entrambi al pronto soccorso

Presente anche la polizia locale che ha avviato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica. Traffico nella zona