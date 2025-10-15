Frontale auto-camion all'uscita del casello di Ronco Scrivia, un ferito grave

Incidente dopo le 12.30 subito dopo l'uscita del casello di Ronco Scrivia. Si tratta di un frontale tra un'auto e un camion della raccolta dei rifiuti.

Secondo una primissima ricostruzione l'auto sembra non aver rispettato lo stop e l'impatto con il mezzo dell'Amiu è stato inevitabile.

Alla guida dell'auto un giovane di 20 anni che è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero Drago al pronto soccorso del Policlinico San Martino di Genova con diversi traumi.

L'autista del camion dei rifiuti e il giovane passeggero dell'auto non sono gravi e sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena.

