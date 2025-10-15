Ragazzino caduto dalla finestra a Cornigliano, come sta il 13enne

È ancora ricoverato il ragazzino di tredici anni precipitato dalla finestra di casa domenica pomeriggio. Fortunatamente, le sue condizioni sono in miglioramento.

Il tredicenne è caduto da più di quattro metri qualche minuto prima delle 20 di domenica 12 ottobre, per cause ancora in fase di accertamento, da una finestra dell'appartamento in cui abita con la famiglia in via Antonio de Cavero, nel quartiere di Cornigliano.

Il ragazzo è stato ricoverato al Gaslini

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica: il ragazzino è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Gaslini. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia.

