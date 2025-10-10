La Sea Watch alla Spezia: sbarcano 79 migranti

Sono 79 i migranti sbarcati dalla Sea Watch 5 nel pomeriggio di questo venerdì 10 ottobre nel porto della Spezia. I migranti sono stati salvati in mare dagli uomini della ong della nave battente bandiera tedesca.

In porto alla Spezia già dalla mattina messa a punto la macchina dell'accoglienza con la presena dell'assistenza sanitaria e 15 operatori della Croce Rossa della Spezia.

I 79 migranti saranno poi distribuiti in centri di accoglienza presenti in tutte e quattro le province della Liguria.

