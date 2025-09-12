Cronaca

Torna alla homepage

Si schiantano con l'auto contro un palo della luce e scappano: indagini in corso

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l'incidente è rintracciare le persone a bordo
36 secondi di lettura
di Au. B.

Incidente nella notte a Loano dove un'auto è finita contro un palo della luce. All'arrivo dei soccorsi, a bordo del mezzo non c'era nessuno. 

I soccorsi 

Sul posto, oltre al 118, anche la squadra 61 del distaccamento di Finale Ligure dei vigili del fuoco. L'intervento si è concentrato sulla messa in sicurezza sia dell’automobile che del palo danneggiato, al fine di eliminare situazioni di potenziale pericolo per la circolazione e per l’area circostante.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l'incidente è rintracciare le persone a bordo.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 30 Agosto 2025

Ruba una Mercedes, si ribalta e scappa a piedi. É caccia all’uomo

Ha rubato una Mercedes, si è ribaltato in via Berghini ed è fuggito nella notte. É caccia all’uomo a San Fruttuoso. Intorno alle 2 di sabato 29 agosto, un uomo non identificato ha rubato una Mercedes-Benz parcheggiata in via Berghini, dando il via a una sequenza di eventi culminata in un incidente