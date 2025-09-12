Si schiantano con l'auto contro un palo della luce e scappano: indagini in corso

Incidente nella notte a Loano dove un'auto è finita contro un palo della luce. All'arrivo dei soccorsi, a bordo del mezzo non c'era nessuno.

I soccorsi

Sul posto, oltre al 118, anche la squadra 61 del distaccamento di Finale Ligure dei vigili del fuoco. L'intervento si è concentrato sulla messa in sicurezza sia dell’automobile che del palo danneggiato, al fine di eliminare situazioni di potenziale pericolo per la circolazione e per l’area circostante.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l'incidente è rintracciare le persone a bordo.

