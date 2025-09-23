Tragico schianto tra due scooter, muore un 51enne. Chi era Domenico "Mimmo" Cutrupi

Non ce l'ha fatta l'uomo di 51 anni coinvolto nel violento scontro tra due scooter avvenuto nella serata di ieri in corso Genova, a Ventimiglia.

L'incidente in via Genova

Il tragico schianto è avvenuto qualche minuto prima delle otto di sera: l'uomo, soccorso in codice rosso, è morto in pronto soccorso all'ospedale Saint Charles di Bordighera, a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. All'ospedale anche la donna alla guida dell'altro mezzo a due ruote, soccorsa in codice di media gravità e trasportata all'ospedale per politraumi.

L'ultimo messaggio su Facebook

La vittima si chiamava Domenico Cutrupi ma era conosciuto a Ventimiglia come Mimmo. Lavorava come fruttivendolo al mercato coperto della città. Su Facebook, qualche giorno prima del tragico incidente, aveva scritto: "Se un giorno la velocità dovesse uccidermi non piangete… perché in quel momento stavo sorridendo".