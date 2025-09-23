Cronaca

Tragico schianto tra due scooter, muore un 51enne. Chi era Domenico "Mimmo" Cutrupi

La vittima si chiamava Domenico Cutrupi ma era conosciuto a Ventimiglia come Mimmo
di Redazione

Non ce l'ha fatta l'uomo di 51 anni coinvolto nel violento scontro tra due scooter avvenuto nella serata di ieri in corso Genova, a Ventimiglia.

L'incidente in via Genova 

Il tragico schianto è avvenuto qualche minuto prima delle otto di sera: l'uomo, soccorso in codice rosso, è morto in pronto soccorso all'ospedale Saint Charles di Bordighera, a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. All'ospedale anche la donna alla guida dell'altro mezzo a due ruote, soccorsa in codice di media gravità e trasportata all'ospedale per politraumi.

L'ultimo messaggio su Facebook 

La vittima si chiamava Domenico Cutrupi ma era conosciuto a Ventimiglia come Mimmo. Lavorava come fruttivendolo al mercato coperto della città. Su Facebook, qualche giorno prima del tragico incidente, aveva scritto: "Se un giorno la velocità dovesse uccidermi non piangete… perché in quel momento stavo sorridendo".

 
