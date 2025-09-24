Cronaca

Incidente nella notte, si schianta con la moto contro un muro: è grave

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo viaggiasse a velocità elevata
Grave incidente qualche minuto dopo le due di notte sull'Aurelia a Celle Ligure, a pochi metri dal confine con Albissola Marina, dove un uomo a bordo della sua moto si è schiantato contro un muro. Viaggiava a velocità elevata: l'impatto è stato devastante.

I soccorsi 

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica, i militi della Croce Verde di Albisola e gli agenti della polizia stradale. L'uomo, di circa 50 anni, è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

