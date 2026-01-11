Liguria regione europea dello sport 2025, al Carlo Felice la festa con il 'Teatro dei campioni'

Dalla vela alla scherma passando per l'atletica, il tennis, il golf, le gare in bici e molto altro. E' stato un 2025 all'insegna dello sport con la Liguria regione Europea dello Sport. Un bilancio positivo secondo gli addetti ai lavori che ha permesso anche di investire circa 11 milioni di euro per ammodernare palestre, campi e piscine, oltre ai sostegni economici alle famiglie e ai giovani attraverso i bandi dedicati. Questo lunedì 12 gennaio dalle 17,30 al teatro Carlo Felice la celebrazione di un anno di sport con il ‘Teatro dei campioni’. Primocanale in diretta segue l'evento.

Durante l'evento al tennista ligure Fabio Fognini verrà consegnata la Croce di San Giorgio, la massima onorificenza che la Regione attribuisce a chi si è distinto per particolari meriti. Durante il Teatro dei campioni’ saranno rivissuti i momenti sportivi più belli dell'anno trascorso ma sarà anche l'occasione per sentire la voce di tanti grandi campioni dello sport: dal campione del mondo con la Nazionale di calcio ai Mondiali 2006 Gianluigi Buffon, agli olimpionici Stefania Belmondo (sci di fondo), Jury Chechi (anelli), Antonio Rossi (kayak) e la sciatrice Marta Bassino.