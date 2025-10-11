Ladro sorpreso in casa si lancia dalla finestra: gamba rotta e arresto

L'appartamento è stato messo a soqquadro

Lo hanno visto aggrapparsi al tubo della grondaia e lanciarsi ma l'atterraggio è stato molto doloroso per un ladro d'appartamento genovese che è stato arrestato dalla polizia e si è rotto una gamba.

L'intervento della polizia

Le volanti dell’U.p.g. e s.p e del Commissariato Cornigliano sono intervenute, nella serata del 10 ottobre, dopo che al 112 è giunta la segnalazione di un cittadino che aveva notato la porta della vicina socchiusa, fatto che lo aveva allarmato poiché sapeva con certezza che la stessa non fosse in casa. Gli operatori, giunti sul posto in pochi minuti, sono entrati nell'alloggio sentendo un forte tonfo provenire da una stanza. Affacciandosi alla finestra spalancata, hanno visto, nel cortile sottostante, un uomo che scavalcava un muro mettendosi in fuga.

La fuga, l'arresto e il ricovero

Gli agenti lo hanno inseguito e raggiunto in via Teresa Durazzo. Al controllo, è stato trovato in possesso di alcune monete, poi riconosciute dal figlio della proprietaria dell’abitazione, nonché di alcuni grimaldelli; presentando diverse abrasioni sul corpo e lamentando un forte dolore ad una gamba, è stato affidato ai militi del 118 e trasportato al San Martino, dove è stato refertato con una prognosi di 30 giorni. Un’altra condomina ha raccontato poi agli agenti di averlo visto mentre si calava da una finestra del terzo piano attraverso il tubo della grondaia, per poi cadere a terra.

L’appartamento trafugato è stato trovato completamente a soqquadro, con la cassaforte forzata; abbandonata a terra una borsa contenente numerosi attrezzi utili allo scasso e alcuni grimaldelli.

