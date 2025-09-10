Fuga sui tetti: il ladro entra in un appartamento ma trova il cane di famiglia

La polizia di Stato ha arrestato un 29enne per furto, denunciandolo altresì per lesioni personali.

Questa mattina alcuni equipaggi sono stati inviati in via Prè per segnalazione di ladri in azione . Giunti davanti al civico interessato gli operatori sono stati aiutati dai residenti che dalle finestre indicavano la via di fuga del presunto ladro il quale, passando dai tetti, si era poi messo a correre verso via Gramsci.

Il 29enne è stato raggiunto e condotto in Questura, con sé aveva ancora la refurtiva, consistente in due computer portatili Apple ed una cassa bluetooth, per un valore complessivo di circa 2.500 euro.

L’uomo, poco prima, aveva fatto accesso a due appartamenti della stessa via, passando per i terrazzi. Nella prima abitazione è stato visto dalla proprietaria che, svegliata dai rumori della finestra, lo ha messo in fuga urlando. Scappato attraverso i tetti, si è infilato in un altro appartamento, dove però, è stato messo all’angolo dal cane di famiglia, il proprietario, che si è alzato e lo ha notato mentre infilava nel proprio zainetto diversi dispositivi elettronici, nel tentativo di fermarlo si è ferito ad una mano.

