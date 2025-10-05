Incendio tetto a Morego, salvata una famiglia

Incendio questa notte a Morgego, sulle alture sopra Bolzaneto, in via Porcile. Intorno alle 5:30, un rogo è divampato sul tetto di una casa a due piani, dove risiede una famiglia composta da padre, madre e tre figli.

I soccorsi

Sul luogo dell’evento sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme originatesi intorno al camino, impedendo che l’incendio si propagasse all’intero edificio. In supporto sono arrivate anche le ambulanze del 118, con le squadre della Croce Oro Manesseno e della Croce Verde Ceranesi, accompagnate dalle automediche Golf 2 e 4. Per fortuna, non si registrano feriti, anche se l’episodio ha lasciato grande spavento tra i presenti.

Alle 9 di questa mattina, una squadra di pompieri è ancora sul posto per completare le operazioni di bonifica e garantire la sicurezza dell’area.