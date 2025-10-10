Cronaca

Allarme bomba in via XX Settembre, valigia in mezzo alla strada: neutralizzata

di Aurora Bottino, Annissa Defilippi
Un allarme bomba è scattato in via XX Settembre, a Genova, a causa di un trolley abbandonato in mezzo alla strada di fronte all’Hotel Bristol. Secondo quanto appreso, un passante, insospettito dalla presenza della valigia lasciata incustodita, ha prontamente contattato il numero di emergenza 112.

L'intervento degli artificieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno isolato l’area per effettuare i controlli necessari, seguendo i protocolli di sicurezza. Gli artificieri hanno fatto poi brillare il trolley. Presenti in supporto anche i vigili del fuoco.

L'allarme bomba del 7 ottobre

Un episodio analogo si è verificato il 7 ottobre alla sinagoga di Genova, in un contesto che ha destato ulteriore preoccupazione per la concomitanza dell'anniversario della strage di Hamas. Anche in questo caso, una segnalazione per un oggetto sospetto ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno agito rapidamente per garantire la sicurezza della zona. 
 
