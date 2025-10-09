"Mia moglie vuole togliersi la vita": la polizia stradale salva una donna

"Mia moglie vuole togliersi la vita": un intervento tempestivo e coordinato della polizia stradale di Genova ha salvato la vita di una donna in preda a una crisi profonda, grazie alla segnalazione disperata del marito. Alle 4 di notte di domenica 5 ottobre, una chiamata al 112 ha messo in allarme la centrale operativa. L'uomo, angosciato, ha fornito i dettagli cruciali sul veicolo della donna – targa, modello e colore – per aiutare le forze dell'ordine a rintracciarla.

Le ricerche della donna

Nonostante la difficoltà di individuare un'auto specifica tra le molte in transito sulle autostrade liguri, gli agenti dell’operativo della polizia stradale di Genova hanno agito con rapidità e precisione. Le informazioni sono state immediatamente diramate alle pattuglie in servizio, con particolare attenzione alla A7, dove si presumeva la donna potesse trovarsi.

La scorta e il ricovero

Dopo un’intensa ricerca, una pattuglia ha intercettato il veicolo in un’area di servizio lungo l’autostrada, fermandolo in sicurezza. Gli agenti, avvicinandosi con cautela, hanno trovato la donna visibilmente scossa, in uno stato emotivo fragile. Con grande sensibilità, hanno provveduto a tranquillizzarla, restando al suo fianco fino all’arrivo dell’ambulanza del 118, chiamata per prestare le prime cure. I poliziotti hanno poi scortato il mezzo sanitario fino all’ospedale più vicino, assicurandosi che la donna ricevesse assistenza immediata. Nel frattempo, hanno contattato i familiari, informandoli della situazione e indicando loro la struttura sanitaria dove la donna era stata condotta, offrendo così un prezioso supporto in un momento di grande preoccupazione.