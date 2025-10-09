"Mi è stato notificato un avviso di garanzia per omicidio colposo in relazione alla tragica morte del nostro operaio comunale Rocco Trimarchi. Ci tengo a sottolineare però, rispetto all'indagine aperta anche nei miei confronti, che sono sereno e ho piena fiducia nell'operato degli organi inquirenti, trattandosi di un atto dovuto per garantire l'esercizio del diritto di difesa". Ad annunciarlo, via social, è il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il cui nome è stato iscritto dalla Procura di Imperia nel registro degli indagati, nell'inchiesta che mira a far luce sull'incidente sul lavoro avvenuto lunedì scorso che è costato la vita all'operaio comunale Rocco Trimarchi, 58 anni, morto nel ribaltamento della ruspa su cui lavorava a Villatella.
Operaio morto a Ventimiglia, indagato per omicidio colposo anche il sindaco Di Muro
Il nome del primo cittadino è stato iscritto dalla Procura di Imperia nel registro degli indagati insieme ai colleghi dell'uomo
Tre sono gli indagati, il primo cittadino più due dipendenti comunali: un atto dovuto in vista dell'autopsia di martedì 14 ottobre, in modo da consentire alle parti di partecipare all'esame con un proprio consulente.
Trimarchi avrebbe dovuto lavorare alla pulizia di una frana dalla strada di località Case Zanin e per questo motivo lunedì mattina era partito con la ruspa. Anziché tornare indietro, l'operaio si è inspiegabilmente spostato a Villatella. Questo è uno degli interrogativi su cui verte l'indagine.
