Omicidio freccia, sconto di due anni per Scalco: in Appello condannato a 21 anni

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha ridotto di due anni la pena e ha condannato a 21 anni di carcere Evaristo Scalco, il maestro d'ascia che nella notte tra l'1 e il 2 novembre 2022, dalla finestra del suo appartamento nel centro storico di Genova, ha scoccato una freccia che ha trafitto e ucciso Javier Alfredo Miranda Romero, un operaio che si trovava per strada a festeggiare con un amico la nascita del figlio. I giudici, il linea con la richiesta del sostituto pg Gilulio Benedetti, hanno inflitto il minimo della pena prevista per il reato di omicidio, in questo caso aggravato dai futili motivi.

L'avvocato di Scalco: "Sta male, non ha mai fatto male a una mosca"

L'uomo 67 anni, e agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nella sua abitazione di Cittiglio, in provincia di Varese, "sta male - ha affermato l'avvocato Federico Papa che lo difende con Jacopo Pensa - perchè ha ucciso una persona quando, in realtà, non ha mai fatto male a una mosca". Per la difesa, infatti, Scalco voleva solo spaventare la vittima e l'amico con i quali aveva avuto un diverbio. Comunque "ci dispiace" per la sentenza perchè "questo era un processo che avrebbe dovuto definirsi con il rito abbreviato. Ha dimostrato resipiscenza, si è pentito, e sta risarcendo la famiglia".

Sulla norma che impone il processo ordinario qualora le contestazioni, come per tale vicenda, possano portare all'ergastolo, i due legali hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale che però è stata respinta. La Corte milanese ha celebrato il processo dopo che la Cassazione ha annullato solo la parte che riguardava la determinazione della pena la decisione di secondo grado.

