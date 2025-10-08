Non si ferma all'alt, sperona l'auto della polizia e scappa: inseguito e arrestato

Un uomo di 33 anni, di Taggia, trovato in possesso di due chilogrammi di stupefacente, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile, dopo un inseguimento e ora deve rispondere di resistenza, lesioni aggravate, danneggiamento e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Gli agenti hanno tentato di controllare l'auto ma la situazione è precipitata

L'operazione è partita in via Saffi, a Imperia, quando gli agenti hanno tentato controllare il giovane alla guida di un'auto. Alla vista degli agenti, anziché ridurre la velocità ha accelerato speronando il veicolo della polizia. Nuovamente intercettato ha urtato gli agenti a bordo di una moto fermandosi poi nei parcheggi antistanti la questura, dove a quel punto sono giunti in rinforzi ed è stato fermato.

Il trentatreenne ha tentato di disfarsi di un sacco in tela

Prima di essere avvicinato da un operatore della Digos, il trentatreenne ha tentato di disfarsi di un sacco in tela contenete due confezioni sottovuoto di marijuana per un peso complessivo di circa 2 chilogrammi e una più piccola contenente 107,45 grammi lordi di cocaina. Una volta recuperata la droga, i poliziotti hanno perquisito il giovane, la sua auto e anche l'abitazione, sequestrando altro materiale riconducibile all'attività illecita.

Un poliziotto è stato costretto a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso ed è stato dimesso con prognosi di 7 giorni. Per l'uomo sono scattate le manette e, in considerazione della gravità della condotta e della pericolosità sociale, il questore ha emesso nei suoi confronti la misura del Daspo fuori contesto, per la durata di un anno.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook