Cronaca

Torna alla homepage

Lutto per l'ex governatore della Liguria Giovanni Toti, è morto il padre Renzo

33 secondi di lettura
di redazione

Lutto per l'ex governatore di Regione Liguria Giovanni Toti: è morto il padre Renzo. L'annuncio è stato dato dallo stesso ex presidente della Liguria attraverso i social.

"Ciao babbo, te ne sei andato serenamente, come serenamente hai sempre vissuto. Forse è stato il tuo insegnamento più grande: gioire il giusto per le cose belle, rammaricarsi il giusto per quelle brutte. Si chiama equilibrio, e tu lo hai sempre avuto. Esattamente per questo tuo spirito sono certo che per te la terra sarà lieve" scrive Toti sui propri canali social.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS