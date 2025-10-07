Lutto per l'ex governatore della Liguria Giovanni Toti, è morto il padre Renzo

Lutto per l'ex governatore di Regione Liguria Giovanni Toti: è morto il padre Renzo. L'annuncio è stato dato dallo stesso ex presidente della Liguria attraverso i social.

"Ciao babbo, te ne sei andato serenamente, come serenamente hai sempre vissuto. Forse è stato il tuo insegnamento più grande: gioire il giusto per le cose belle, rammaricarsi il giusto per quelle brutte. Si chiama equilibrio, e tu lo hai sempre avuto. Esattamente per questo tuo spirito sono certo che per te la terra sarà lieve" scrive Toti sui propri canali social.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook