Maxi tamponamento in lungomare Canepa, coinvolti sei veicoli: due feriti

Tre auto e tre scooter si sono scontrati questa mattina in lungomare Canepa, a Sampierdarena. Il maxi tamponamento è avvenuto qualche minuto prima delle otto del mattino, nella carreggiata che viaggia in direzione Levante.

Sul posto il 118 e la polizia locale

Sul posto il 118 con diverse ambulanze a l'automedica. Presente anche la polizia locale per i rilievi del caso e la gestione del traffico. La strada non è stata chiusa visto che il sinistro è avvenuto nella parte finale, dove le corsie da due diventano tre: dalle prime informazioni gli agenti stanno facendo scorrere i veicoli su una corsia.

I soccorsi

Soccorsa dai sanitari la donna di circa 30 anni alla guida di uno dei tre mezzi a due ruote, stabilizzata e poi trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. All'ospedale anche la persona alla guida di una delle tre auto, trasportata in codice verde al Galliera.

