Picchiava e minacciava la ex fidanzata minorenne, trovato a casa di un amico e arrestato

Si era nascosto a casa di un conoscente il giovane che dall'agosto 2024 perseguitava la ex fidanzata, una minorenne. È successo a Savona, dove la Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico dell'uomo, un cittadino italiano di fatto senza fissa dimora, con precedenti.

Il giovane era violento già durante la relazione

L’attività d’indagine, svolta dalla Procura della Repubblica di Savona, ha evidenziato molteplici episodi di violenza fisica e verbale compiuti dal giovane nei confronti della ragazza nel periodo in cui avevano una relazione sentimentale. Tuttavia, la giovane non aveva mai denunciato le violenze, che sono continuate anche dopo la rottura della relazione. La giovane è stata minacciata di morte e oggetto di appostamenti e avvicinamenti da parte dell’ex fidanzato e in una occasione, l'uomo l'ha colpita ripetutamente al volto causandole lesioni oltre ad altre aggressioni fisiche. La ragazza non era ricorsa a cure mediche, ma aveva documentato le ferite mediante fotografie.

Il ragazzo era scappato di casa e viveva da un amico

L’esecuzione della misura cautelare da parte della Squadra Mobile ha richiesto mirati servizi e approfondimenti info-investigativi. Il destinatario della misura, infatti, non è stato rintracciato presso il luogo abituale di residenza. La localizzazione e la cattura dell’uomo è avvenuta approfondendo e monitorando attentamente i legami familiari e di amicizia del ricercato, che hanno permesso l’individuazione dell’abitazione di un conoscente dove l’uomo aveva trovato rifugio per sottrarsi all’esecuzione della misura.

