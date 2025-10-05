Raffiche fino a 80km/h, allarme vento in Liguria

La tramontana spazza la Liguria, portando cieli limpidi e venti sostenuti che si sono intensificati dalla notte e continueranno a soffiare con forza per tutta la giornata di oggi, domenica 5 ottobre, soprattutto lungo le coste di Ponente e Levante. Secondo l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal), i venti raggiungeranno oggi raffiche di burrasca, con punte di 70-80 km/h e picchi ancora più elevati sui rilievi esposti. La Protezione civile ha emesso un’allerta per “venti forti”.

Dopo una giornata di sabato caratterizzata da piogge leggere e sparse, con un’intensificazione serale nel Levante che ha portato a locali rovesci e temporali, oggi la tramontana garantirà cieli prevalentemente sereni su tutta la regione. Tuttavia, nel pomeriggio, qualche piovasco isolato potrebbe interessare le aree al confine con le Alpi liguri.

Previsioni meteo

Il mare, influenzato dai forti venti settentrionali, è diventato molto mosso già dalla notte, con condizioni localmente agitate a Levante. Durante la giornata odierna, il moto ondoso resterà tra mosso e molto mosso, con una graduale attenuazione prevista solo a partire dalla serata.

La tramontana, che continuerà a soffiare anche lunedì, sebbene con minore intensità, favorirà condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni che si protrarranno almeno fino a metà settimana. Anche il mare, ancora mosso a Levante nella giornata di lunedì, tenderà a calmarsi progressivamente.

Le temperature subiranno un calo, inizialmente limitato alle minime a partire da stasera, per poi estendersi anche alle massime da domani. Arpal sottolinea che le correnti secche di tramontana garantiranno un cielo terso e che "la settimana entrante sarà dominata dall’anticiclone, con condizioni di tempo stabile su gran parte della regione".



