Fumo da una finestra, paura a Pra': l'intervento dei vigili del fuoco

Paura nella serata di ieri in via 2 Dicembre 1944, nel quartiere di Pra', dove un denso fumo che usciva dalla finestra di un appartamento ha preoccupato molti residenti che hanno subito lanciato l'allarme al 112.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova che, dopo essere entrati dalla porta d'ingresso dell'abitazione, hanno spento le fiamme. All'interno, fortunatamente, non c'era nessuno. Sul posto i carabinieri, gli agenti della polizia locale e la polizia di Stato.

