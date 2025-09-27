Cronaca

A fuoco stanza di una Rsa, un intossicato. Sul posto i Vigili del fuoco

di Redazione

Solo uno spavento per fortuna senza feriti gravi venerdì sera all'interno di una Rsa in via Nino Cervetto, nel quartiere di Cornigliano a Genova. Per cause ancora da stabilire, è divampato il fuoco all'interno di una stanza della struttura che ospita gli anziani. Il personale della Rsa ha prontamente spento le fiamme con l'estintore a polvere, ha messo in sicurezza gli ospiti e chiamato i Vigili del Fuoco subito intervenuti. E' spettata a loro l'opera di bonifica degli ambienti e la messa in sicurezza dell'area. Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Bianca di Cornigliano per una lieve intossicazione: una persona è stata portata in codice giallo all'ospedale di Voltri. 

