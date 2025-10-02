Flotilla, possibile blocco di una nave per Israele al varco Etiopia

Nelle chat dei manifestanti pro-palestina dal primo pomeriggio del 2 ottobre sta girando l'avviso di un possibile blocco a varco Etiopia. L'appuntamento è per le 17.30 per fermare una nave della flotta Zim diretta a Israele. Primocanale seguirà la situazione.

