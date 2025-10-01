Scippa della collanina d'oro una donna, arrestato per rapina un minorenne

È stato arrestato dalla polizia locale un giovanissimo trovato con ancora addosso la collanina d'oro che aveva appena strappato dal collo di una donna.

È successo mercoledì scorso, intorno alle 14:30, quando gli agenti in servizio di prevenzione alla commissione di reati predatori, sono intervenuti in via Rivarolo in ausilio a una pattuglia del Distretto 5 che aveva fermato una persona per rapina.

Il monile è stato già riconsegnato alla legittima proprietaria

Il fermato è un minorenne di nazionalità italiana, che al momento dell'intervento della polizia locale era ancora in possesso della collanina d'oro sottratta poco prima con violenza alla persona offesa, una donna. Il monile è stato già riconsegnato alla legittima proprietaria.



Il minore è stato arrestato e, sentito il pubblico ministero presso il Tribunale dei Minori, accompagnato presso la struttura di detenzione per i minorenni di Genova, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

